В шествии профсоюзов примут участие 60 тысяч человек

1 мая в Москве пройдет семь шествий. Самой масштабной акцией станет шествие профсоюзов по Тверской улице. По оценкам организаторов, в нем могут принять участие до 60 тысяч человек. По улицам пройдут, в том числе, и представители политических партий, рассказал в эфире "Москва FM" председатель Московской федерации профсоюзов Сергей Чернов.

"Кроме московских профсоюзов, традиционно выразили свое желание принять участие в шествии представители тех партий, которые поддерживают наши лозунги, – отметил Чернов. – Основной девиз Московской федерации профсоюзов – это единство, солидарность, права человека труда".

В федерацию профсоюзов входят представители бюджетных и коммерческих организаций. В частности, это работники коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспорт, работники оборонных промышленностей. Всего 41 отраслевой Горком.