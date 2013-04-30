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30 апреля 2013, 13:27

Работа

В шествии профсоюзов примут участие 60 тысяч человек

1 мая в Москве пройдет семь шествий. Самой масштабной акцией станет шествие профсоюзов по Тверской улице. По оценкам организаторов, в нем могут принять участие до 60 тысяч человек. По улицам пройдут, в том числе, и представители политических партий, рассказал в эфире "Москва FM" председатель Московской федерации профсоюзов Сергей Чернов.

"Кроме московских профсоюзов, традиционно выразили свое желание принять участие в шествии представители тех партий, которые поддерживают наши лозунги, – отметил Чернов. – Основной девиз Московской федерации профсоюзов – это единство, солидарность, права человека труда".

В федерацию профсоюзов входят представители бюджетных и коммерческих организаций. В частности, это работники коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспорт, работники оборонных промышленностей. Всего 41 отраслевой Горком.

Сюжет: Майские праздники в Москве
работа профсоюзы шествия майские праздники
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