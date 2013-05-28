Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2013, 12:22

Экономика

Московский молодежный день занятости пройдет в столице

4 июня во Дворце культуры Московского государственного университета путей сообщения пройдет Московский молодежный день занятости, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и занятости населения.

В акции примут участие 125 работодателей столицы, предлагающих вакансии для выпускников учебных заведений, в том числе и работы в период летних каникул. К услугам посетителей будут представлены более 200 тысяч вакансий городского банка вакансий, консультации по вопросам трудоустройства, социальной и материальной помощи при безработице, профориентационному и психологическому тестированию, трудовому законодательству.

Напомним, Московский молодежный день занятости проводится в столице ежегодно, он направлен на оказание помощи молодежи в трудоустройстве, формирование и развитие рынка труда, привлечение молодежи в реальные сектора экономики города и повышение кадрового потенциала организаций Москвы.

Сайты по теме


работа молодежь трудоустройство вакансии социальная сфера

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика