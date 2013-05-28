Московский молодежный день занятости пройдет в столице

4 июня во Дворце культуры Московского государственного университета путей сообщения пройдет Московский молодежный день занятости, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и занятости населения.

В акции примут участие 125 работодателей столицы, предлагающих вакансии для выпускников учебных заведений, в том числе и работы в период летних каникул. К услугам посетителей будут представлены более 200 тысяч вакансий городского банка вакансий, консультации по вопросам трудоустройства, социальной и материальной помощи при безработице, профориентационному и психологическому тестированию, трудовому законодательству.

Напомним, Московский молодежный день занятости проводится в столице ежегодно, он направлен на оказание помощи молодежи в трудоустройстве, формирование и развитие рынка труда, привлечение молодежи в реальные сектора экономики города и повышение кадрового потенциала организаций Москвы.