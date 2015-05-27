Форма поиска по сайту

27 мая 2015, 18:15

Экономика

Ярмарка вакансий пройдет в центре города 4 июня

В Центре занятости Центрального округа, расположенном в здании торгово-выставочного комплекса “Тишинка”, 4 июня пройдет ярмарка вакансий.

С 11.00 до 14.00 на ярмарке можно будет ознакомиться с городским банком вакансий и подобрать варианты подходящей работы. Здесь будут работать консультанты – юристы, психологи и другие специалисты, которые расскажут о профессиональном обучении, участии в общественных работах, организации предпринимательской деятельности, технологии поиска вакансий.

Также соискателям предложат пройти профориентационное тестирование и предоставят информацию о порядке работы и видах услуг, оказываемых службой занятости населения.

Все услуги предоставляются бесплатно.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (495) 911-14-29, 8 (495) 911-08-40.

