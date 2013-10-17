17 октября 2013, 18:18Экономика
В столице появится крупный центр защиты трудовых прав
Федеральная служба по труду и занятости собирается создать в столице крупный центр защиты трудовых прав. Его открытие станет частью проекта "Открытая инспекция труда".
"Граждане смогут получить очную консультацию, ознакомиться с ситуацией на рынке труда в своем регионе, получить дополнительную информацию - возможно, связанную даже с теми вопросами, которые сегодня пока еще для него не актуальны", - прокомментировал инициативу заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков в интервью каналу "Москва 24".
Центр защиты трудовых прав позволит повысить правовую культуру работников, которые станут лучше знать свои права.
Федеральная служба по труду и занятости планирует создание, кроме того, сервиса "Инспекция онлайн", с помощью которого можно будет получить квалифицированную помощь в разрешении трудовых вопросов. Также в ближайшее время будет улучшена работа колл-центров службы.