Выпускники МГУ и Бауманки наиболее востребованы работодателем

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана заняли лидирующие места в рейтинге вузов, чьи выпускники наиболее востребованы работодателем. "Бронза" досталась Санкт-Петербургскому государственному университету.

По данным исследования, проведенного рейтинговым агентством "Эксперт РА", большинство позиций в почетной двадцатке вузов – любимчиков работодателей принадлежит столичным учебным заведениям.

В первой десятке оказались также Московский физико-технический институт, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина и Высшая школа экономики.

В ТОП-20 вошли Московский энергетический институт, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Государственный университет управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Московский авиационный институт.

Напомним, накануне был опубликован комплексный рейтинг вузов России, абсолютным лидером которого стал МГУ. Главный университет страны оказался самым крупным среди вузов России, а также первым по качеству образования, по востребованности работодателями и по уровню научно-исследовательской активности.