Ярмарка вакансий в Троицком округе Москвы пройдет 24 апреля с 11.00 до 15.00, сообщили в ГКУ ЦЗН "Троицкий".

Мероприятие состоится в Троицке по адресу: Октябрьский проспект, д.16 б, дворец спорта "Квант". В нем примут участие около 50 столичных работодателей, которые представят соискателям около 5000 вакансий.

"Любой желающий сможет получить консультации юристов, психологов и других специалистов московской службы занятости", - говорится в материале.

Для старшеклассников специалисты-психологи проведут компьютерное тестирование для определения сферы профессиональных предпочтений.

Отметим, все услуги гражданам и работодателям оказываются бесплатно.