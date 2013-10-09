Форма поиска по сайту

09 октября 2013, 18:14

Экономика

Лучшими работодателями столицы признаны две строительные компании

В конкурсе "Лучший работодатель Москвы" победили две строительные компании столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Победителем в номинации "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы" заняло казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

В категории "Малая организация высокой социальной эффективности" первое место заняла ЗАО "Концерн МоАрх".

Конкурс "Лучший работодатель Москвы" проходит в столице уже в четвертый раз и является региональным этапом федерального конкурса "Российская организация высокой социальной справедливости". Он призван поощрять работодателей, которые вносят наибольший вклад в развитие столичного рынка труда, содействовать развитию цивилизованных трудовых отношений и повышению социальной ответственности бизнеса.

