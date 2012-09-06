Более двух миллионов москвичей работают в сфере малого бизнеса

Более двух миллионов москвичей работают в сфере малого и среднего бизнеса. При этом, как отмечает информационный центр правительства Москвы, на сегодня каждый десятый рубль в бюджет столицы поступает именно от предпринимателей.

Как пояснил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров, открыть свой бизнес в столице довольно просто - можно в режиме онлайн зайти на сайт налоговой инспекции и зарегистрировать компанию. Однако, предпринимателю надо иметь собственную электронную цифровую подпись, и нужен так же имеющий ее нотариус. Кроме того, еще нужно получать подтверждения из различных фондов, а на это уходит до 30 дней. Тем не менее, особых проблем с регистрацией компаний в Москве сегодня нет, отметил Комиссаров.

По словам главы департамента, самые большие проблемы у начинающих предпринимателей возникают при подключении к электросетям, но сейчас ситуация меняется.

"В начале 2012 года только 12% нестационарных торговых объектов, а попросту киосков, были подключены законно. На оформление к электросетям уходило до полугода, да и сама процедура была запутанной и очень сложной. Ситуация поменялась благодаря работе штаба по защите предпринимателей, созданного по указу мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня более 96% киосков подключены к электросетям легально", - отметил Алексей Комиссаров.

По словам руководителя ведомства, штаб привлек к решению проблемы все имеющие к ней отношение структуры: сетевые компании, поставляющие электроэнергию, департамент топливно-энергетического хозяйства города, префектуры. В итоге, если раньше на подключение электричества уходило до полугода, то сейчас - две недели.