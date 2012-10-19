В понедельник пройдет открытый фестиваль "Психология вам в помощь!"

В Центральной городской деловой библиотеке (ЦГДБ) 22 октября пройдет открытый фестиваль "Психология вам в помощь!". Психологи затронут важные для любого человека вопросы, такие как взаимоотношения в семье, воспитание ребенка, самооценка и многое другое.

Фестиваль начинается в 15:00. "Хороший" развод. Чем может помочь психолог. Как работают американские специалисты"

С 15:45 до 16:30 – "У Вас что-то упало. Кажется, это ваша самооценка".

С 16:30 до 17:15 – "Семь опор брака"

С 17:15 до 18:00 – "Лицом к холодильнику". Пищемания. Налаживаем диалог с питанием"

С 18:00 до 18:45 – "Бить или не бить? Вот в чем вопрос… воспитания".

С 18:45 до 19:30 – "Конец рабочего дня. Нервно-мышечная релаксация. И это приятно!"

С 19:30 до 20:45 – "Сказкотерапия для детей с особенностями развития".