Минпросвещения направило в школы рекомендации по выявлению агрессивных детей

3 августа, 09:35
Фото: depositphotos/Lighthunter
Минпросвещения направило в российские школы рекомендации, которые помогут педагогам выявить учеников-агрессоров и научиться строить с ними диалог. Об этом сообщают "Известия".
В частности, ведомство посоветовало учителям попытаться определить, в чем причина агрессии, изучив жилищно-бытовые условия и уровень личностного развития проблемного ребенка. Минпросвещения также поручило педагогам "учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме" и направлять свою активность в полезное русло.
Специалисты ведомства уверены, что новые рекомендации предоставят родителям и учителям необходимую "ресурсную базу", которая поможет им обеспечить "психологическую безопасность" детей.
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