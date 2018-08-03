Минпросвещения направило в школы рекомендации по выявлению агрессивных детей

Фото: depositphotos/Lighthunter

Минпросвещения направило в российские школы рекомендации, которые помогут педагогам выявить учеников-агрессоров и научиться строить с ними диалог. Об этом сообщают "Известия".

В частности, ведомство посоветовало учителям попытаться определить, в чем причина агрессии, изучив жилищно-бытовые условия и уровень личностного развития проблемного ребенка. Минпросвещения также поручило педагогам "учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме" и направлять свою активность в полезное русло.

Специалисты ведомства уверены, что новые рекомендации предоставят родителям и учителям необходимую "ресурсную базу", которая поможет им обеспечить "психологическую безопасность" детей.