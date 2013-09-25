Форма поиска по сайту

25 сентября 2013, 17:29

Экология

На юго-западе Москвы из-за обильных дождей пруд вышел из берегов

В Плавском проезде из-за обильных дождей пруд вышел из берегов

В Москве из-за затяжных дождей произошел разлив одного и двух прудов, находящихся на юго-западе Москвы у дома № 1 по Плавскому проезду.

Как сообщает телеканал "Москва 24", причиной разлива стало засорение листвой и мусором сливного колодца на дне водоема.

Уровень воды в прудах начал повышаться, в результате этого она разлилась по ближайшей поляне и частично подтопила детскую площадку.

В настоящий момент на месте работают аварийные бригады, которые расчищают водоотвод и дно пруда.

пруды разлив чп подтопления

