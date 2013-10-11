Форма поиска по сайту

11 октября 2013, 18:08

Происшествия

Две несовершеннолетние девушки пропали в Солнечногорском районе

В Солнечногорском районе пропали две несовершеннолетние девушки, сообщает сайт администрации города. Отмечается, что инциденты не связаны друг с другом.

В поселке Алабушево пропала 17-летняя Екатерина Лужанская. Рано утром 9 октября она ушла из дома и не вернулась. Родители подали заявление на розыск дочери в тот же день.

В деревне Соколово разыскивается 15-летняя Анастасия Андрющенко. Несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Заявление о пропаже девушки подала администрация школы 10 октября.

