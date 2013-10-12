Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября 2013, 11:51

Происшествия

Пропавшего мальчика ищут в подмосковном Железнодорожном

Накануне в полицию обратилась жительница Железнодорожного, которая заявила о пропаже сына 2000 года рождения. Игнат Байрачный ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, на вид ребенку 13-14 лет, его рост – 160 сантиметров. Волосы светло-русые, глаза голубые.

Ребенок был одет в куртку синего цвета с красно-белыми вставками, на рукавах – белые лампасы. Также на мальчике был черный спортивный костюм с желтыми лампасами, на ногах – темно-салатовые кроссовки.

Сайты по теме


пропавшие дети поиски ребенка Железнодорожный чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика