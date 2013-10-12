Пропавшего мальчика ищут в подмосковном Железнодорожном

Накануне в полицию обратилась жительница Железнодорожного, которая заявила о пропаже сына 2000 года рождения. Игнат Байрачный ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, на вид ребенку 13-14 лет, его рост – 160 сантиметров. Волосы светло-русые, глаза голубые.

Ребенок был одет в куртку синего цвета с красно-белыми вставками, на рукавах – белые лампасы. Также на мальчике был черный спортивный костюм с желтыми лампасами, на ногах – темно-салатовые кроссовки.