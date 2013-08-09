Пропавшую 6-летнюю девочку нашли в Ивантеевке

Полицейские разыскали 6-летнюю девочку Абдулло Зайнаби, которая накануне пропала в Подмосковье. Ее нашли около 11.00 на улице Трудовая в Ивантеевке, где она гуляла.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, какие-либо противоправные действия и преступления в отношении ребенка не были зафиксированы.

Напомним, с заявлением в полицию накануне обратился отец девочки - 42-летний гражданин Таджикистана. Он рассказал, что около утром 8 августа его дочь ушла из дома и не вернулась. Ориентировки на нее были разосланы во все соседние подразделения.