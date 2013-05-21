Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая 2013, 10:49

Экономика

Более 140 мигрантов жили в промзоне на Серпуховском валу

Очередное общежитие мигрантов обнаружили столичные полицейские в промзоне на юге Москвы. В ходе проверок выяснилось, что в офисных помещениях на Серпуховском валу проживали 146 иностранных граждан.

Они были доставлены в районные отделы полиции для установления личности, проверки на причастность к преступлениям и законности нахождения на территории России, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

За нарушение миграционного законодательства было составлено 40 протоколов на выходцев из Республик Таджикистан, Узбекистан и Молдова.

Сайты по теме


промзоны мигранты

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика