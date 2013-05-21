Более 140 мигрантов жили в промзоне на Серпуховском валу

Очередное общежитие мигрантов обнаружили столичные полицейские в промзоне на юге Москвы. В ходе проверок выяснилось, что в офисных помещениях на Серпуховском валу проживали 146 иностранных граждан.

Они были доставлены в районные отделы полиции для установления личности, проверки на причастность к преступлениям и законности нахождения на территории России, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

За нарушение миграционного законодательства было составлено 40 протоколов на выходцев из Республик Таджикистан, Узбекистан и Молдова.