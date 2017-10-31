31 октября 2017, 22:27Происшествия
Появилось видео задержания сына главы МВД Украины
Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk
Опубликовано видео задержания сына главы МВД Украины Александра Авакова. Ролик размещен на YouTube-канале украинского издания Politeka.
На записи видно, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выводят молодого человека из подъезда жилого дома.
Александра Авакова и еще двух человек задержали в связи с расследованием дела о закупке в 2015 году за счет МВД рюкзаков якобы по цене существенно выше среднерыночной. Как полагает следствие, государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.
Позже стало известно, что задержанный проведет эту ночь в изоляторе.
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