Появилось видео задержания сына главы МВД Украины

Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk

Опубликовано видео задержания сына главы МВД Украины Александра Авакова. Ролик размещен на YouTube-канале украинского издания Politeka.

На записи видно, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выводят молодого человека из подъезда жилого дома.

Александра Авакова и еще двух человек задержали в связи с расследованием дела о закупке в 2015 году за счет МВД рюкзаков якобы по цене существенно выше среднерыночной. Как полагает следствие, государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.

Позже стало известно, что задержанный проведет эту ночь в изоляторе.

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