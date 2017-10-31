Полиция возбудила дело о заказном убийстве Окуевой под Киевом

Фото: ТАСС/Zuma/Serg Glovny

Полиция Украины возбудила уголовное дело о заказном убийстве уроженки Чечни Амины Окуевой под Киевом. Об этом заявил представитель правоохранительных органов Киевской области Николай Жукович.

"Сейчас могу сказать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в ЕРДР по статье 115, умышленное убийство, пункт 11 расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно-оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей", – сказал он, передает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам, на месте убийства повторно проводит работу следственно-оперативная группа и эксперты, в области продолжают проводить план "Сирена".

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли автомобиль уроженца Чечни Адама Осмаева. Инцидент произошел на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области. От полученных ранений погибла жена Осмаева Амина Окуева. Сам Осмаев получил ранения, но его жизни ничто не угрожало.

Предыдущее покушение на Осмаева и его жену произошло 1 июня. По данному факту полиция также возбудила уголовное дело.

Осмаев фигурировал в прессе как подозреваемый в покушении на Владимира Путина. Его освободили после снятия обвинений в терроризме.