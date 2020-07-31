В Берлине произошло нападение на торговый центр

В Берлине неизвестные напали на торговый центр. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили представители городских спасательных служб, есть пострадавшие.

Агентство ДПА, со ссылкой на спасателей, уточняет, что в результате нападения пострадали по меньшей мере восемь человек. По предварительным данным, злоумышленники предприняли попытку ограбления с применением газового баллончика.

По сведениям местной полиции, число пострадавших увеличилось до 11 человек.

Инцидент произошел в районе Кройцберг. Из-за чрезвычайного происшествия перекрыта станция метро "Херманнплац" в Берлине.