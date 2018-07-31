Полицейские задержали подозреваемого в нападении на москвичку на столичном пляже

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Полицейские в течение часа задержали мужчину, которого подозревают в краже телефона у москвички на севере города. Об этом передает Агентство "Москва".

"В 17:55 поступила информация об инциденте. Происшествие случилось в Прибрежном проезде", – сообщили в ГУ МВД по столице.

В ведомстве отмечают, что сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на женщину в Ховрино и, угрожая пистолетом, отнял у нее мобильный телефон. Затем грабитель скрылся на автомобиле Kia с логотипом "Яндекс.Такси".