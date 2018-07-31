Фото: портал мэра и правительства Москвы

Иномарка наехала на пешеходов на Ткацкой улице. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

Как передает телеканал Москва 24, на место происшествия уже прибыли экстренные службы города. В результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла на пересечении Ткацкой и Вельяминовской улиц на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель остался на месте происшествия. Сейчас с ним работают сотрудники ГИБДД. Пострадавшие госпитализированы.

Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.