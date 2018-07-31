Грузовик опрокинулся на бок при столкновении с трамваем в районе Лефортово

Грузовик перевернулся на бок в результате столкновения с трамваем в московском районе Лефортово. Авария произошла на улице Красноказарменная в районе дома номер 13. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Главного управления МВД РФ по столице.

Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия.

В конце июня, на улице Ивантеевская столкнулись автобус и трамвай. В результате ДТП пострадал один человек.