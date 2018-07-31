Российского альпиниста спасли в Пакистане

Фото: ТАСС/Heikki Saukkomaa

Российского альпиниста Алексадра Гукова, несколько дней ждавшего помощи на горе Латок-1 в Пакистане, удалось спасти, сообщила участвовавшая в операции Анна Пиунова. Об успешном завершении поисков она написала в Facebook.

Альпиниста госпитализировали. "Особых обморожений нет, пустяки. Очень ослаб, разговаривает с трудом", – отметила Пиунова.

Гуков остался один на горе после того, как погиб его напарник Сергей Глазунов, с которым они приняли решение покорять вершину. Второй альпинист сорвался с горы вместе со всем снаряжением. Гуков закрепился на скале на высоте 6,2 тысячи метров, куда вертолеты не могли добраться несколько дней из-за погоды.