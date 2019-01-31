В Балашихе потушили крупный пожар

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Ангар горел в подмосковной Балашихе. Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров, однако его удалось оперативно потушить.

"Ангар на 800 квадратных метрах горел в Балашихе, в Николо-Архангельском районе, Восьмая линия, дом №13", – сообщил областной главк МЧС.

Открытое горение по всей площади на данный момент ликвидировано. Никто не пострадал.