Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный, стрелявший в бизнесмена в центре Москвы, скрылся пешком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около бизнес-центра "Святогор-4" на Летниковской улице возле станции метро "Павелецкая". Неизвестный приехал туда на машине и открыл стрельбу. После нападения он бросил машину и убежал. Вскоре на место ЧП прибыла карета скорой помощи.

Сейчас московские правоохранители разыскивают подозреваемого и проверяет версию о заказном убийстве. Раненого бизнесмена госпитализировали.

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