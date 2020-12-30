Семь автомобилей столкнулись в двух авариях на МКАД

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Две крупных аварии произошли на МКАД вечером в среду, 30 декабря. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram.
На внешней стороне 108 километра кольцевой автодороги столкнулись три грузовых автомобиля. В результате один человек пострадал.
В то же время на внешней стороне 101 километра МКАД в аварию попали еще четыре автомобилей, пострадали четыре человека.
Отмечается, что ДТП затруднили движение транспорта. В Дептрансе призвали выбирать пути объезда и быть внимательными на дороге.
Ранее грузовик перевернулся и затруднил движение на внешней стороне 56 километра МКАД перед улицей Молодогвардейская.
Из-за крупной аварии перекрыты три полосы на МКАД