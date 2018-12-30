В Химках эвакуировали ТЦ "Мега"

Фото: ТАСС/Георгий Шпикалов

Полиция проверяет сообщение о подозрительном предмете в торговом центре "Мега" в подмосковных Химках. Об этом со ссылкой на МВД по Московской области сообщает ТАСС.

Источник агентства в экстренных службах добавил, что посетители и персонал торгового центра эвакуированы. Дополнительная информация отсутствует.

В середине декабря из ТРЦ "Калейдоскоп" на Сходненской улице эвакуировали посетителей и персонал из-за задымления. В здании торгового центра сработала пожарная сигнализация.