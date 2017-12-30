В Харькове из почтового отделения освободили пятерых заложников

Фото: ТАСС/Александр Рыбин

В Харькове неизвестный мужчина взял в заложники посетителей почтового отделения. К настоящему моменту освободить удалось пятерых – троих женщин и двоих детей. Об операции доложили главе Украины Петру Порошенко.

Инцидент произошел в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, оцепили здание.

Всего, по сведениям полиции, в заложниках могло находиться девять человек. Злоумышленник заявил, что к нему прицеплена взрывчатка, которую он готов применить, сообщает РИА Новости.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.