В Харькове из почтового отделения освободили пятерых заложников

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В Харькове неизвестный мужчина взял в заложники посетителей почтового отделения. К настоящему моменту освободить удалось пятерых – троих женщин и двоих детей. Об операции доложили главе Украины Петру Порошенко.
Инцидент произошел в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, оцепили здание.
Всего, по сведениям полиции, в заложниках могло находиться девять человек. Злоумышленник заявил, что к нему прицеплена взрывчатка, которую он готов применить, сообщает РИА Новости.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.