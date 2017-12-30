Автобус врезался в легковушку на севере Москвы

30 декабря, 08:51
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на севере Москвы, сообщает РИА Новости. Автобус съехал с маршрута и, возвращаясь на правильный путь, врезался в ехавшую впереди легковушку.
Авария произошла 29 декабря около 23:00. Когда водитель автобуса №173 от метро "Речной вокзал" свернул не в ту сторону и поехал в область по Ленинградскому шоссе, пассажиры обратили на это внимание, и один из них подсказал, где именно можно совершить разворот.
При попытке свернуть на МКАД автобус столкнулся с двигавшейся впереди легковушкой. Так как скорость транспортных средств была небольшой, никто не пострадал. Пассажиры вышли из автобуса, а участники ДТП остались ждать полицейских.
ДТП произошло после двух резонансных происшествий с автобусами за последние дни. 25 декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами аварии стали четыре человека, 11 получили травмы.
29 декабря автобус врезался в остановку общественного транспорта на улице Сходненская. В результате ДТП никто не погиб, пострадали три человека.
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