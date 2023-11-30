Девочка-подросток погибла в результате стрельбы на въезде в Иерусалим – СМИ

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Девочка-подросток стала жертвой стрельбы на въезде в Иерусалим. Об этом пишет Haaretz со ссылкой на врачей израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом".

Уточняется, что погибшей было 16 лет. Нападавший был вооружен винтовкой М16, передает телеканал i24 со ссылкой на информацию врачей.

По данным медиков, в ходе инцидента были ранены семь человек. Состояние двоих из них оценивается как критическое, помощь им оказывают на месте. Еще пятеро направлены в больницу.

Стрельба на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим в направлении центрального вокзала произошла утром 30 ноября. Сообщалось, что двух подозреваемых нейтрализовали на месте.

Ранее в ноябре минимум семь человек пострадали в результате нападения со стрельбой рядом с Иерусалимом. Полиция Израиля уточняла, что трое террористов были нейтрализованы.

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