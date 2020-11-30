СК возбудил дело после жалоб на избиения воспитанников детдома под Пензой

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жалоб воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей на унижения и избиения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Ранее стало известно, что детский омбудсмен Анна Кузнецова получила информацию о фактах жестокого обращения с детьми. Кузнецова связалась с губернатором, а также обратилась в СК и прокуратуру.

Главу детского дома уже уволили, по факту произошедшего начата проверка.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения", – отмечается в сообщении.

Ранее коляску с двухлетней девочкой обнаружил во дворе многоэтажки житель Набережных Челнов. Мать девочки нашли, прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.