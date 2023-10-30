В Австралии насмерть забили молотком тренера по водному поло – СМИ

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Тренера по водному поло Лили Джеймс, которая работала в школе при соборе Святого Андрея в австралийском Сиднее, до смерти забили молотком. Об этом сообщает 7News.

Происшествие случилось 25 октября. По данным издания, подозреваемым является бывший парень и ассистент погибшей Пол Тийссен. Он работал в той же школе.

Камеры видеонаблюдения показали, как Джеймс и Тийссен вошли в уборную. Примерно через час помещение покинул только мужчина. Спустя четыре часа Тийссен вызвал полицию и признался в убийстве. Он также написал сообщение отцу 21-летней девушки и попросил забрать ее из школы.

На территории происшествия правоохранители обнаружили Джеймс с обширными травмами головы. После этого они приступили к поискам Тийссена.

Уже 27 октября в 11 километрах от одного из заповедников полицейские нашли тело Тийссена на скалах. Его отследили по номеру телефона. Недалеко от трупа были обнаружены его рюкзак, личные вещи и молоток.

По предварительным данным, Джеймс и Тийссен находились в отношениях в течение нескольких недель до смерти девушки.

Ранее стало известно, что американец принял скейтбордиста за рыбу, после чего ударил его мачете. Полиция задержала злоумышленника. Мужчину заключили в тюрьму по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах.

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