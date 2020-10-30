Четыре ребенка погибли при пожаре в Кировской области

Фото: СУСК РФ по Кировской области

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома в деревне Ложкари Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

В результате происшествия погибли четыре ребенка. Младшему из них было 8 месяцев, самому взрослому – 4 года.

Следственные органы организовали проверку в связи с пожаром.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального СК, которые проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин пожара", – сказано в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после выяснения всех подробностей случившегося.

28 октября пожар произошел в квартире на востоке Москвы. В результате происшествия погиб один человек. Загорелись личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.