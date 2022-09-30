В СК РФ возбудили дело по факту гибели первого замглавы ВГА Херсонской области

18:14
Фото: пресс-служба УНМ ДНР
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело из-за смерти первого заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева. Об этом сообщает официальный сайт СК РФ.
Там уточнили, что дело возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. В комитете установили, что военнослужащие ВСУ и иных украинских воинских формирований обстреляли объекты инфраструктуры в Херсоне. В результате атаки Катериничев скончался.
"Следователи СК России в рамках расследования устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", – подчеркнули в управлении.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить дела после обстрелов украинскими военными Курской и Белгородской областей. В управлении сообщили, что будут организованы следственные действия, зафиксированы следы преступной деятельности и приняты меры.
Кроме того, СК устанавливает солдат ВСУ, обстрелявших рынок в Ворошиловском районе Донецка.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: