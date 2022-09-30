В СК РФ возбудили дело по факту гибели первого замглавы ВГА Херсонской области

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело из-за смерти первого заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева. Об этом сообщает официальный сайт СК РФ.

Там уточнили, что дело возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. В комитете установили, что военнослужащие ВСУ и иных украинских воинских формирований обстреляли объекты инфраструктуры в Херсоне. В результате атаки Катериничев скончался.

"Следователи СК России в рамках расследования устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", – подчеркнули в управлении.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить дела после обстрелов украинскими военными Курской и Белгородской областей. В управлении сообщили, что будут организованы следственные действия, зафиксированы следы преступной деятельности и приняты меры.

Кроме того, СК устанавливает солдат ВСУ, обстрелявших рынок в Ворошиловском районе Донецка.

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