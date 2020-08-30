Санитарный вертолет эвакуировал пострадавших в ДТП на Киевском шоссе детей

13:05
На Киевском шоссе столкнулись 4 автомобиля
Санитарный вертолет эвакуировал двоих детей, пострадавших в аварии на Киевском шоссе, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
По предварительным данным, ДТП с участием нескольких автомобилей случилось на 65-м километре шоссе. Детей, эвакуированных в специализированное лечебное учреждение столицы, сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших.
Ранее стало известно, что на Киевском шоссе столкнулись четыре машины. Телеканал Москва 24 передавал, что один ребенок оставался зажат в авто.
Движение на участке затруднено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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