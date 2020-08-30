Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане выросло до 17

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Число пострадавших при аварии в Дагестане с участием рейсового автобуса, который ехал из Махачкалы в Москву, увеличилось до 17. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Авария произошла на территории Тарумовского района. По данным СК, в рейсовый автобус отлетело колесо от прицепа "КамАЗа". В результате автобус выехал с дороги и опрокинулся.

"Данное дорожно-транспортное происшествие стало возможным в результате ненадлежащего исполнения соответствующими должностными лицами своих обязанностей, ответственными за техническую исправность транспортного средства, выпускаемого на линию", – обратили внимание в комитете.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших, их всех доставили в больницу Тарумовского района. Всего в автобусе находились 45 человек.

13 человек пострадали и один погиб при столкновении микроавтобусов в Якутии. Авария случилась на 236-м километре ФАД "Колыма" на территории Таттинского района вблизи населенного пункта Черкех.