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21:20

Предприниматель из Татарстана запустил чак-чак в космос

происшествия еда

21:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предприниматель из Татарстана запустил в стратосферу популярное татарское лакомство чак-чак. Таким жестом он хотел поздравить своих земляков с Днем республики, который отмечается 30 августа. Об этом сообщает министерство экономики Татарстана.

Видеоролик опубликовал на своей странице в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Оригинально решили поздравить предпринимателей с Днем республики в Татарстане. В космос был запущен чак-чак, популярное национальное блюдо. Улететь в стратосферу и вернуться назад ему помог специальный сверхлегкий летательный аппарат", – сообщило министерство.

Полет чак-чака будет отслеживаться с наземной мобильной станции благодаря установленным на летательном аппарате GPS-трекеру и датчику температуры.

Чак-чак уже достиг высоты 30 километров. После этого шары с гелием лопнули, и десерт вернулся обратно на Землю.

Кондитер, которая приготовила этот чак-чак по семейному рецепту, вручила его президенту Татарстана. Он пообещал передать "космический чак-чак" музею чак-чака в Казани.

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происшествия еда

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