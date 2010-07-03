Информацию о пожаре в посольстве Узбекистана опровергли

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Информацию о пожаре в посольстве Узбекистана в Погорельском переулке опровергли в экстренных службах, сообщает Агентство "Москва".

На место выехали спасательно-пожарные подразделения. Пожарные обследовали помещения посольства и не обнаружили признаков возгорания.

28 августа в центре столицы случился пожар. В квартире на пятом этаже десятиэтажки в Переведеновском переулке загорелись личные вещи и мебель. Пострадавший при возгорании скончался.

Днем ранее огонь вспыхнул в строящемся монолитном здании на улице Сущевский Вал. На шестом этаже загорелся утеплитель. Находившиеся на месте рабочие самостоятельно спустились вниз, пострадавших нет.