Очевидец рассказала подробности ДТП в Коммунарке

Очевидец событий в Коммунарке, где автомобиль въехал в автобусную остановку, рассказала, что, услышав хлопок, вышла на балкон. По словам Анны, сначала трудно было сказать, что произошло, передает телеканал Москва 24.

Женщина увидела, как на встречной полосе одновременно оказались два автомобиля. Около машин собрались люди. Быстро подъехали машины скорой помощи, которые увезли пострадавших.

Анна также уточнила, что видела троих пострадавших, но при этом затруднилась, сказать, в каком они находились состоянии. По словам женщины, вначале они шевелились, а потом уже не подавали видимых признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Коммунарке автомобиль въехал в пешеходов на тротуаре, есть пострадавшие. По предварительным данным, тяжелые травмы получили трое пешеходов.

Также появилась информация, что один человек погиб. BMW вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Lexus, а затем его отбросило на остановку. На месте ЧП работают оперативные службы.