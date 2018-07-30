Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Сочи

30 июля, 11:43
В Следственном управлении СК по Краснодарскому краю сообщили, что после пожара в Сочи, в котором погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, передает РИА Новости.
Согласно данным следователей, в понедельник утром произошел пожар в здании на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи, после чего огонь перешел на соседнюю постройку. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок.
Кроме того, для оказания помощи в больницу доставили двоих взрослых и 16-летннего подростка.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Адлерском районе города, в доме № 81 по улице Просвещения. Обстоятельства происшествия и личности погибших уточняются.
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