Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Женщина погибла в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ворошиловскому району Донецка, сообщает РИА Новости.

После удара ВСУ по центру города было повреждено не менее 5 автомобилей и несколько зданий, включая супермаркет. На территории местного рынка возник пожар.

По данным ТАСС, по меньшей мере двое мирных жителей были ранены после украинской атаки.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что один мирный житель погиб, еще трое, включая подростка, оказались ранены в результате атаки ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку.

Также в районе было повреждено несколько инфраструктурных объектов: торговые павильоны рынка, центральный универмаг и банк. На месте атаки возник пожар, ведутся работы по его ликвидации.

Ранее два мирных жителя были ранены в результате удара украинских дронов по Брянску. Одной пострадавшей помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Другая женщина доставлена в больницу. Также в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна, ущерб причинен нескольким автомобилям.

