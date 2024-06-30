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30 июня, 09:29

Происшествия

Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбит российскими ПВО в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

Попытка Киева атаковать российские объекты была пресечена примерно в 7:30 по московскому времени, добавили в пресс-службе оборонного ведомства.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР, а также улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение 41-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины и 109-й бригады теробороны.

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