Нарушений в деле о покупке антидепрессантов не найдено

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Генпрокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, которая заказала за границей антидепрессанты. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что Беляева посредством сети интернет осуществила заказ на пересылку из Польской Республики с целью личного употребления лекарственного препарата Elontril, который в государственном реестре лекарственных средств не зарегистрирован", – сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В состав препарата входит бупропион – производное эфедрона. Производные эфедрона относятся к наркотическим веществам, заявили в прокуратуре.

Учитывая наличие повода и оснований, Кольцовской таможней в отношении Беляевой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК "Контрабанда наркотических средств в крупном размере". Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК "Незаконное приобретение наркотических средств".

Обвинение Беляевой пока не предъявлялось, назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.