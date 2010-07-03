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12:57

Пытавшихся проникнуть на закрытую территорию метро привлекут к ответственности

происшествия транспорт

12:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночью 30 мая сотрудники метро обнаружили задымление на одном из участков Калужско-Рижской линии. Это произошло из-за посторонних людей, которые пытались проникнуть в зону транспортной безопасности метро, сообщила пресс-служба подземки.

"Четверо злоумышленников нарушили Федеральный закон "О транспортной безопасности" РФ и будут привлечены к ответственности. Примерно в 1:04 30 мая на перегоне между станциями "Медведково" и "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии машинист заметил задымление и запах гари <...> Благодаря совместным действиям сотрудников полиции, МЧС и работников метро правонарушители были задержаны и доставлены в отделение полиции", – сказано в сообщении.

Оперативные службы обследовали участок. Они выяснили, что дым затягивает через киоск естественной вентиляции.

Как стало понятно, злоумышленники углошлифовальной машиной распилили защитные конструкции метро и пытались проникнуть на закрытую территорию. Потом произошло тление и задымление. Отмечается, что движение поездов на этой линии метро не прерывалось. Безопасности пассажиров ничего не угрожало.

В апреле этого года пассажир попытался проникнуть в зону транспортной безопасности метрополитена. Его арестовали на трое суток.

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происшествия транспорт

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