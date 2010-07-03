Проникшего в тоннель метро пассажира арестовали на трое суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажира столичной подземки арестовали на трое суток за умышленное проникновение в зону транспортной безопасности метрополитена, сообщает Агентство "Москва". Такое решение принял суд.

Инцидент произошел в начале апреля на станции "Курская" Кольцевой линии. Незадолго до закрытия станции на ночь сработали системы безопасности, оповестившие о несанкционированном проходе в тоннель.

Сотрудникам метрополитена и полиции сражу же удалось задержать нарушителя. Как сообщили в метро, своими действиями он грубо нарушил требования по соблюдению транспортной безопасности и тем самым создал угрозу безопасности движению поездов и других пассажиров.

Такое правонарушение считается административным, а потому нарушитель несет ответственность в соответствии с законодательством.

В конце 2017 года Госдума наделила полицейских правом составлять протоколы за незаконное проникновение в метро.

Раньше делами так называемых диггеров – людей, которые гуляют по тоннелям подземки – занимались представители Ространснадзора. Однако они работают в основном днем, а у полиции нет оснований задерживать нарушителя и дожидаться прихода сотрудника ведомства до утра.

Документ убрал подобный пробел из законодательства. За нарушение правил транспортной безопасности хулиганам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей или административный арест до 10 суток.