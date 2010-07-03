Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьеве

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Пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Грозный, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

"Посадка самолета произошла в 10:22", – сказал представитель экстренных служб.

По предварительным данным, у Airbus отказала система пожаротушения, на борту находились 155 пассажиров. Самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета, никто не пострадал. Перед посадкой на ВПП прибыли пожарные расчеты и 10 автоцистерн.