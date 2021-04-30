Очевидцы сообщили о пожаре в здании в Калужской области

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Очевидцы сообщили о пожаре в нежилом здании, расположенном в Калужской области.

По словам одного из очевидцев, пожар возник на втором этаже здания. Он рассказал, что на первом этаже расположены различные продовольственные магазины.

"На втором этаже уже пожар обильный. Женщина уже стала рыдать, видимо, ее магазин там был. Там местные жители стояли и кто что говорил. На первом этаже находились разные магазины – рыбы, мяса и запчастей, рядом находится мойка, потом какая-то шаурма и еще что-то", – рассказал очевидец.

Ранее сильный пожар случился в центре Москвы. На Пятницкой улице загорелась жилая пятиэтажка. Возгорание произошло на чердаке, и в считаные минуты огонь охватил всю крышу здания. А через некоторое время она обрушилась.