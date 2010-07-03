Около 1,8 тысячи рабочих заблокированы в шахте в ЮАР

Около 1,8 тысячи рабочих оказались заблокированными в платиновой шахте горнодобывающей компании Sibanye, которая расположена в городе Рюстенбург в ЮАР, сообщает Bloomberg.
Представитель компании Джеймс Веллстед сообщил, что по предварительным данным, горняки находятся в безопасности.
"У них есть доступ к воде, и там достаточная вентилируемость", – подчеркнул Веллстед.
По его словам, на данный момент рассматриваются варианты вывода рабочих на поверхность. Возможно, для этого будут использовать соседнюю шахту. Пока не известно, сколько времени понадобится для того, чтобы вывести горняков из шахты.
Согласно предварительным данным, при аварии на шахте никто не пострадал.
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