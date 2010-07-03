Театр Моссовета отменил спектакли с участием Сухорукова из-за его болезни

Фото: ТАСС/Николаев Александр

Ближайшие спектакли с участием Народного артиста России Виктора Сухорукова в Театре имени Моссовета отменены. Это связано с его болезнью, сообщается на официальном сайте театра.

"В связи с болезнью народного артиста России Виктора Ивановича Сухорукова в репертуаре произошли следующие изменения", – говорится в сообщении.

6 мая вместо спектакля "Встречайте, мы уходим" будет показан "Иисус Христос – суперзвезда". 7 мая вместо "Римской комедии (Дион)" будет показан спектакль "Идиот". 10 мая вместо "Р. Р. Р." будут играть спектакль "Как важно быть серьезным". Все билеты, купленные на отмененные спектакли, остаются действительными, и по желанию их можно сдать еще до начала спектакля.

В начале апреля Виктора Сухорукова госпитализировали с вывихом руки, которую он повредил во время спектакля "Встречайте, мы уходим".