В подмосковном ТРЦ обрушился потолок

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В торгово-развлекательном центре, расположенном в Электростали, обрушился потолок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Московской области.

"В 5:10 поступило сообщение об обрушении в ТРЦ "Парк Плаза" на улице Корешкова подвесного гипсокартонного потолка в фойе первого этажа", – сообщили агентству в ведомстве.

Отмечается, что площадь обрушения составила около 100 квадратных метров.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают. ТРЦ закрыли для посетителей.