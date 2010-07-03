МВД опровергло сведения о задержании 40 сотрудников столичной полиции и прокуратуры

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Столичный главк МВД опроверг сведения о задержании десятков сотрудников полиции и прокуратуры по делу о поддельных страховых полисах. Об этом заявила пресс-служба ведомства, передает Агентство "Москва".

В Сети накануне появилась информация, что задержаны около 40 сотрудников полиции и прокуратуры. В МВД заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"ГУ МВД России по Москве сообщает, что в производстве УВД по ТиНАО находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". В рамках расследования указанного уголовного дела в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления столичными полицейскими задержаны 12 человек. Среди фигурантов уголовного дела сотрудники полиции и прокуратуры отсутствуют", – пояснила пресс-служба.

Ранее в соцсетях сообщалось, что в ночь на 29 апреля в Москве были задержаны около 40 действующих и бывших сотрудников ГИБДД, а также работников прокуратуры и страховых компаний. Правоохранителей, якобы состоявших в преступной группе, заподозрили в махинациях со страховками КАСКО и ОСАГО.

